Футбольные итоги дня ЧМ-2018

Очередной футбольный день на Чемпионате мира по футболу не обощелся без сюрпризов.

В группе С Данимарка сыграла вничью с Австралией со счетом 1:1. Счет открыла Данимарка голом Кристиана Эриксена. Ответный гол Австралии с пенальти забил полузащитик Майл Единак, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В второй игре в группе С Франция с минимальным счетом обыграла Перу 1:0. Гол на счету у нападающего Килиана Мбапе. В двух играх заработав 6 очков Франция обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

В группе D Аргентина неожиданно уступила Хорватии 0:3. Все три гола были забиты во втором тайме. У хорватской команды отличились Антэ Рэбич, Лука Модрич и Иван Ракитич. Хорватия, вслед за Францией, также гарантировала себе место в 1/8 финала. Месси вновь не смог проявить себя и помочь своей команде.