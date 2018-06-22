Сборная Аргентины потерпела самое крупное поражение в группе ЧМ за 60 лет

22 июня 2018 08:57

Поражение сборной Аргентины от команды Хорватии стало самым крупным в истории "альбиселесте" на групповом этапе чемпионата мира за последние 60 лет, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.

Подопечные Хорхе Сампаоли были разгромлены сборной Хорватией в матче второго тура чемпионата мира - 2018 со счетом 0:3. В последний раз аргентинцы терпели большую неудачу на ЧМ в 1958 году, когда национальная команда проиграла Чехословакии со счетом 1:6.

Заключительный матч на групповом этапе мундиаля аргентинцы проведут против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az