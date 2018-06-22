Сборная Аргентины потерпела самое крупное поражение в группе ЧМ за 60 лет

Поражение сборной Аргентины от команды Хорватии стало самым крупным в истории "альбиселесте" на групповом этапе чемпионата мира за последние 60 лет, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Советский спорт.



Подопечные Хорхе Сампаоли были разгромлены сборной Хорватией в матче второго тура чемпионата мира - 2018 со счетом 0:3. В последний раз аргентинцы терпели большую неудачу на ЧМ в 1958 году, когда национальная команда проиграла Чехословакии со счетом 1:6.

Заключительный матч на групповом этапе мундиаля аргентинцы проведут против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.