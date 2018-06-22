Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы ВОВ

Министерство обороны РФ в День памяти и скорби 22 июня разместило на своем сайте уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней Великой Отечественной войны. Опубликованы цифровые копии рассекреченных документов, в том числе первые директивы высшего военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом "Барбаросса".

"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", - говорится в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Поиск и оцифровку ранее не публиковавшихся документов выполнил департамент информации и массовых коммуникаций вместе с центральным архивом ведомства. Посетители сайта Минобороны могут ознакомиться с копией 1-й директивы Народного комиссара обороны СССР Семена Тимошенко, которая призывает не поддаваться на провокации немецких войск, но быть в полной боевой готовности встретить внезапный удар.

Опубликован боевой приказ народного комиссара обороны N2, составленный начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны - в 07:15 утра. Приказ, в частности, предписывает авиации уничтожать вражеские войска и самолеты на аэродромах базирования, но "на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать". Как отмечает ТАСС, на обороте последнего листа стоит приписка Жукова синим карандашом: "Т. Ватутину. Румынию бомбить".

Множество документов из архивов в день начала Великой Отечественной войны опубликованы по Киевскому, Ленинградскому и Западному особым военным округам: приказы, черновики приказов, разведсводки, донесения, оперативные сводки, наградные листы.

Среди обнародованных документов - десятки наградных листов на красноармейцев и командиров, отличившихся в первых кровопролитных боях. В их числе - описания подвигов летчиков-истребителей 158-го истребительного авиаполка Ленинградского военного округа младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева, совершивших 26 июня 1941 года первые тараны фашистских бомбардировщиков в небе над городом Остров. За эти воздушные бои они были удостоены звания Героев Советского Союза.

Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа "Плана Барбаросса", где, кроме подробного размещения у границ СССР группировок немецко-фашистских войск, обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны, отмечает Минобороны.



