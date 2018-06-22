Туманное будущее: как Аргентина с Месси может вылететь с ЧМ-2018 - ВИДЕО

Куда заведет аргентинцев поражение от хорватов во втором туре группового этапа ЧМ-2018? Этим вопросом задаются болельщики, тренерский штаб, игроки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Аргентина уступила соперникам из Европы со счетом 0:3 и тем самым оказалась в шаге от вылета с ЧМ-2018.

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Первое место в группе временно застолбила Хорватия, одержав две победы в двух матчах. Аргентина при любом раскладе откатится на третье место по итогам тура.

Судьба во многом зависит от противостояния Исландии и Нигерии. Эти команды набрали одно и ноль очков соответственно по итогам первого тура.

Если победит Исландия - аргентинцам придется тушить свет. Или уповать на поражение северян в матче с хорватами. А последние собираются выставить полурезервный состав, чтобы дать отдохнуть ведущим игрокам. Об этом уже заявил главный тренер команды.

Аргентине вместе с Месси даже в случае поражения Исландии придется преодолевать барьер в несколько забитых мячей.

Другие расклады предполагают ничью или победу Нигерии. Но в первом случае все снова будет зависеть от игры исландцев. Если они победят хорватов, то Аргентину не спасут никакие голевые подвиги. Если победит Нигерия, то судьба путевки будет частично в руках африканцев.

Южноамериканская команда пока не унывает, хотя будущее в плей-офф уже не находится в их руках.

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