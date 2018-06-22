Президент Турции заявил об объединении ряда министерств после выборов

Министерство иностранных дел и министерство по делам ЕС будут объединены после парламентских и президентских выборов, которые пройдут 24 июня этого года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, также будут объединены министерство продовольствия, сельского хозяйства и животноводства и министерство лесного хозяйства и водных ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Турции сказал, что после выборов в стране будет функционировать в целом 16 министерств.

Он добавил, что ожидается также переименование некоторых министерств.

Отметим, что, как сообщалось ранее, министерство по делам семьи и социальной политики Турции будет переименовано в министерство семьи и общества, министерство науки, промышленности и технологий будет называться министерством науки и промышленности. Будет также изменено название министерства труда и социального обеспечения, ведомство будет называться министерством труда и социальной защиты. Министерство окружающей среды и урбанизации будет переименовано в министерство урбанизации.

Также ранее сообщалось, что с переходом Турции на президентскую форму правления будут проведены структурные изменения в ряде госорганов. В частности, ожидается, что ряд турецких госорганов, которые сегодня подчиняются Кабинету министров страны, будут ликвидированы, или объединены.

В настоящее время в подчинении Кабинета министров Турции находится 25 ведомств.

Напомним, что ранее сообщалось, что в 2019 году с переходом на президентскую форму правления в Турции будет упразднен пост премьер-министра.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции состоятся и парламентские выборы.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.