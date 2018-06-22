Загадочное воронкообразное облако образовалось в США - ВИДЕО

22 июня 2018 09:31

В соцсетях набирает популярность эффектное видео, на котором запечатлено необычное природное явление - воронкообразное облако, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик сняли в округе Адамс, штат Колорадо. На видео зловещий процесс образования облака происходит на фоне мирно пасущихся лошадей.

Воронкообразное облако - это свисающая в нижней части кучевого дождевого облака воронка или хобот, возникающие в начальной фазе развития торнадо или смерча.

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Нажмите на видео для просмотра:
Загадочное воронкообразное облако образовалось в США

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