В Турции предотвращен теракт

Полиция Анкары задержала 14 членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракт во время выборов, которые пройдут 24 июня этого года. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Все задержанные являются иностранцами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно данным СМИ, в рамках операции конфискованы взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.

Гражданство задержанных и детали операции не разглашаются.

Напомним, что в мае в рамках спецоперации полицией Стамбула был задержан 51 член террористической организации ИГ.

13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала т.н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.