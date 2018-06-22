В Турции предотвращен теракт
Полиция Анкары задержала 14 членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ), планировавших теракт во время выборов, которые пройдут 24 июня этого года. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.
Все задержанные являются иностранцами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно данным СМИ, в рамках операции конфискованы взрывчатые вещества и огнестрельное оружие.
Гражданство задержанных и детали операции не разглашаются.
Напомним, что в мае в рамках спецоперации полицией Стамбула был задержан 51 член террористической организации ИГ.
13 апреля в турецкой провинции Адана в рамках спецоперации был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. 24 января в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января полиция Турции задержала т.н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.
В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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