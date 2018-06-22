В Японии началось извержение вулкана Симмоэ

В пятницу, 22 июня, Симмоэ на юго-западном японском острове Кюсю выбросил столб дыма и пепла на высоту 2,6 тысячи метров. Раскаленные камни из его кратера разлетаются более чем на километр, сообщили представители национального метеорологического управления страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Вокруг вулкана установлена запретная зона радиусом в три километра. Ведомство не исключает расширение масштабов извержения, вероятен выброс лавы.

В предыдущий раз Симмоэ (его высота более 1420 метров) извергался в апреле текущего года. Тогда из-за выбросов дыма было нарушено внутреннее авиасообщение, десятки рейсов были отменены или задержаны.

Япония расположена в зоне высокой сейсмической и вулканической активности. В настоящее время на ее территории находится 50 действующих вулканов.