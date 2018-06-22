Экс-премьер Таиланда впервые после побега обратилась к сторонникам

Экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават, бежавшая из страны в августе прошлого года перед вынесением ей верховным судом страны приговора по обвинению в преступной халатности и попустительстве коррупции, в четверг впервые за последние 10 месяцев обратилась к своим сторонникам в Таиланде в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Экс-премьер поблагодарила сторонников за постоянную поддержку и поздравления с Днем рождения: в четверг ей исполнился 51 год.

"Это первый мой День рождения, который мне приходится отмечать за границей, вдали от родины. Я глубоко благодарна всем вам, братья и сестры, за поздравления, которые приходят сегодня с самого утра. Мне очень тяжело от сознания того, что я сейчас не с вами, но ваша поддержка очень и очень важна для меня. Спасибо вам!" - написала Чинават на своей странице в Facebook.

Первая женщина-премьер в истории Таиланда рассказала своим сторонникам о том, что в ее день рождения ее старший брат, также бывший премьер Таиланда Таксин Чинават, находящийся в эмиграции с 2008 года, устроил для нее торжественный обед. Йинглак Чинават отметила, что рада, что отмечает День рождения вместе с братом впервые за много лет.

Правительство Йинглак Чинават, пришедшее к власти в результате победы на выборах в 2011 году, в 2014 году было свергнуто в результате военного переворота под руководством командующего сухопутных войск генерала Праюта Чан-Оча, ставшего затем главой военного правительства и премьер-министром. Переворот прошел под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта между сторонниками и противниками политического клана Чинават. Правительство старшего брата Йинглак, Таксина Чинавата, было также свергнуто военными, в 2006 году. Таксина Чинавата затем обвинили в инсайдерской сделке с недвижимостью, и специальная коллегия верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, приговорила его к двум годам тюрьмы. Приговор был заочным, так как до его вынесения Чинават выехал за границу.

После переворота 2014 года его сестру обвинили в преступной халатности и попустительстве коррупции при осуществлении государственной социальной дотационной программы рисового залога, в ходе которой правительство закупало рис у фермерских хозяйств по завышенным ценам для прямой продажи за границу по межправительственным соглашениям. В сентябре 2017 года спецколлегия верховного суда Таиланда приговорила ее к 5 годам тюрьмы. Чинават удалось тайно покинуть страну за месяц до этого, в конце августа. По неподтвержденной информации, в настоящее время она находится в Великобритании. Чинават отрицает свою виновность по предъявленным обвинениям и считает суд и приговор в ее отношении политически мотивированными.

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