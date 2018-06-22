Мировые цены на нефть растут

22 июня 2018 09:50

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,33%, составив $66,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,22% - до $73,94 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 7,53 коп., до 73,68 руб., курс доллара увеличился на 16,98 коп., до 63,78 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 12,73 коп., составив 68,24 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".

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