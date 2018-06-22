Добрые соседи не бросили девочек, оказавшихся на балконе во время пожара - ВИДЕО

22 июня 2018 11:04

Девочки, живущие в Хучжоу (провинция Чжэцзян, Китай), могут радоваться тому, насколько хорошие отношения у них с соседями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Неизвестно, по какой причине в квартире маленьких незнакомок начался пожар. Также неясно, был ли в тот момент дома кто-нибудь из взрослых. Как бы то ни было, но квартира загорелась, и девочки в испуге выбежали на балкон, где их и заметили соседи.

Один из молодых мужчин немедленно оценил ситуацию и сумел взобраться на балкон. Он снял оттуда своих маленьких соседок и передал их в руки собравшихся внизу людей, так что обе девочки оказались в безопасности.

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Добрые соседи не бросили девочек, оказавшихся на балконе во время пожара

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