Добрые соседи не бросили девочек, оказавшихся на балконе во время пожара - ВИДЕО
22 июня 2018 11:04 736
Девочки, живущие в Хучжоу (провинция Чжэцзян, Китай), могут радоваться тому, насколько хорошие отношения у них с соседями, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Неизвестно, по какой причине в квартире маленьких незнакомок начался пожар. Также неясно, был ли в тот момент дома кто-нибудь из взрослых. Как бы то ни было, но квартира загорелась, и девочки в испуге выбежали на балкон, где их и заметили соседи.
Один из молодых мужчин немедленно оценил ситуацию и сумел взобраться на балкон. Он снял оттуда своих маленьких соседок и передал их в руки собравшихся внизу людей, так что обе девочки оказались в безопасности.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
21 Июн. 21:48 8 423
-
21 Июн. 17:40 7 290
-
21 Июн. 17:12 6 328
-
21 Июн. 18:59 5 059
-
21 Июн. 16:38 4 311