Сеул и Пхеньян проводят переговоры о встрече разделенных семей

КНДР и Южная Корея проводят переговоры по линии Красного Креста о возможности встречи разделенных во время Корейской войны семей, сообщило агентство Ренхап.

Переговоры проходят в гостинице на горе Кымгансан в КНДР. Стороны должны обсудить возможность встреч разделенных Корейской войной семей в День Освобождения, который отмечается 15 августа. Договоренность о возобновлении встреч была достигнута на саммите лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. В последний раз такие встречи проводились в октябре 2015 года, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно опросу, проведенному министерством национального объединения Южной Кореи, 74% южан не знают, где именно в КНДР проживают их родственники. Этот вопрос южнокорейская делегация, как ожидается, поднимет во время переговоров.

В то же время, камнем преткновения в обсуждении может стать вопрос о 12 сотрудницах ресторана "Рюгён" в городе Нинбо китайской провинции Чжэцзян, которые в 2016 году были доставлены через Таиланд и Лаос в Южную Корею. Южнокорейская сторона настаивает на том, что они попросили убежища на Юге. Однако не так давно в одном телеинтервью директор этого ресторана, который вместе с девушками прибыл тогда в Южную Корею, рассказал, что уговорил их бежать по указаниям южнокорейских спецслужб.



