В Лондоне задержан мужчина, угрожавший взорвать вокзал

22 июня 2018 11:26

Лондонская полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать вокзал Чаринг-Кросс. Пострадавших нет, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Мужчина, имя которого не называется, сообщил, что у него есть взрывное устройство. На место ЧП прибыли полицейские. Как сотрудники и посетители вокзала были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

В настоящее время вход в вокзал закрыт. Поезда, идущие на север города, не останавливаются на станции.

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