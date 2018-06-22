В Лондоне задержан мужчина, угрожавший взорвать вокзал
22 июня 2018 11:26 128
Лондонская полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать вокзал Чаринг-Кросс. Пострадавших нет, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Мужчина, имя которого не называется, сообщил, что у него есть взрывное устройство. На место ЧП прибыли полицейские. Как сотрудники и посетители вокзала были эвакуированы в качестве меры предосторожности.
В настоящее время вход в вокзал закрыт. Поезда, идущие на север города, не останавливаются на станции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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