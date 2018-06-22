Грузия собирается выращивать на Марсе виноград - ВИДЕО

22 июня 2018 12:37

Грузия намерена покорить Марс с помощью вина. Группа ученых и экспертов присоединилась к проекту освоения Красной планеты, чтобы внести свою лепту в ее колонизацию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Тбилиси собирается вырастить там виноградную лозу. Уже разработана специальная вертикальная теплица, а ее испытания начнутся в сентябре этого года.

Виноград тоже будет особого сорта. Его еще не вывели, к этой задаче ученые только приступили.

И если на Марсе удастся вырастить лозу, то это будет не только очередное открытие в области освоения космоса, но и прорыв в грузинском виноделии, которому уже более 8 тысяч лет.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Грузия собирается выращивать на Марсе виноград

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az