Грузия собирается выращивать на Марсе виноград - ВИДЕО

Грузия намерена покорить Марс с помощью вина. Группа ученых и экспертов присоединилась к проекту освоения Красной планеты, чтобы внести свою лепту в ее колонизацию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Тбилиси собирается вырастить там виноградную лозу. Уже разработана специальная вертикальная теплица, а ее испытания начнутся в сентябре этого года.

Виноград тоже будет особого сорта. Его еще не вывели, к этой задаче ученые только приступили.

И если на Марсе удастся вырастить лозу, то это будет не только очередное открытие в области освоения космоса, но и прорыв в грузинском виноделии, которому уже более 8 тысяч лет.

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