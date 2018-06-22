Грузия собирается выращивать на Марсе виноград - ВИДЕО
22 июня 2018 12:37 260
Грузия намерена покорить Марс с помощью вина. Группа ученых и экспертов присоединилась к проекту освоения Красной планеты, чтобы внести свою лепту в ее колонизацию, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Тбилиси собирается вырастить там виноградную лозу. Уже разработана специальная вертикальная теплица, а ее испытания начнутся в сентябре этого года.
Виноград тоже будет особого сорта. Его еще не вывели, к этой задаче ученые только приступили.
И если на Марсе удастся вырастить лозу, то это будет не только очередное открытие в области освоения космоса, но и прорыв в грузинском виноделии, которому уже более 8 тысяч лет.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
-
21 Июн. 21:48 9 936
-
21 Июн. 17:12 9 703
-
21 Июн. 17:40 8 402
-
21 Июн. 18:59 5 543
-
21 Июн. 16:38 4 778