Противостояние ведущего с ветром рассмешило зрителей - ВИДЕО
22 июня 2018 13:12 271
Французский ведущий не смог справиться с ветром во время прямого включения из Екатеринбурга для репортажа в рамках ЧМ-2018.
Как передает Day.Az со ссылкой на Ren.TV, на кадрах видно, что мужчина стоит с зонтом, но даже ровно удержать его у него не выходит.
Пользователи Сети признались, что их рассмешил данный видеоролик.
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