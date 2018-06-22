Противостояние ведущего с ветром рассмешило зрителей - ВИДЕО

22 июня 2018 13:12

Французский ведущий не смог справиться с ветром во время прямого включения из Екатеринбурга для репортажа в рамках ЧМ-2018.

Как передает Day.Az со ссылкой на Ren.TV, на кадрах видно, что мужчина стоит с зонтом, но даже ровно удержать его у него не выходит.

Пользователи Сети признались, что их рассмешил данный видеоролик.

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Противостояние ведущего с ветром рассмешило зрителей

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