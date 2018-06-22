Аргентинские фанаты избили хорвата после разгрома сборной - ВИДЕО

Раздосадованные разгромом своей сборной аргентинские фанаты избили хорватского болельщика на стадионе в Нижнем Новгороде. Толпа накинулась на одинокого хорвата за несколько минут до конца матча, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Пострадавший не мог оказать сопротивления болельщикам, которые избивали его кулаками и пинали. Примечательно, что на помощь одинокому хорвату не пришли соотечественники, видимо, слишком увлечённые ходом игры.

Спасли мужчину россияне, которые разняли драку, пока она не переросла в настоящее побоище.

Напомним, двукратные чемпионы мира потерпели сокрушительное поражение от сборной Хорватии в Нижнем Новгороде. Матч закончился со счётом 3:0. Таким образом, Хорватия досрочно выходит в 1/8 финала ЧМ-2018, а судьба Аргентины теперь зависит от результатов других встреч.

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