Премьер-министр Японии впервые за 40 лет посетит Иран
22 июня 2018 14:19 251
Японский премьер-министр Синдзо Абэ может посетить Иран в июле этого года и встретиться с президентом Хасаном Рухани. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на RT.
Отмечается, что это может быть первый визит действующего премьер-министра Японии со времён приезда Такео Фукуды в 1978 году.
Отмечается, что Абэ намерен обсудить с властями Ирана вопрос сохранения иранской ядерной сделки после выхода США из соглашения.
Кроме того, Токио намерен усилить экономические связи с Тегераном.
По данным источников в иранском правительстве, Абэ во время визита на Ближний Восток намерен также посетить Саудовскую Аравию и Египет.
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