Сотрудники аэропорта пропустили женщину с оружием в самолет - ВИДЕО

Американка забыла вытащить из сумочки оружие и прошла с ним через все пункты досмотра в аэропортах. Об этом сообщает NBC.

Жительница Сан-Франциско Эшли Монтгомери обеспокоена тем, что сотрудники безопасности не заметили в ее ручной клади электрошоковый пистолет, когда она путешествовала в Лос-Анджелес. Девушка обнаружила его у себя уже будучи на борту самолета, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Обычно я не ношу его с собой, поэтому я просто забыла, что он находится в сумке", - рассказала она. "Получается, что если я смогла пронести оружие на борт лайнера, значит и другие смогут тоже", - добавила пассажирка.

Во время полета Монтгомери сняла видео, чтобы продемонстрировать, как близко она сидит к кабине пилотов с электрошокером в сумке. "Я не стала рассказывать об этом бортпроводникам, чтобы не наводить панику и не пугать попутчиков", - призналась девушка.

По ее словам, Администрация транспортной безопасности США устанавливает очень строгие правила, когда дело касается того, что путешественники могут взять с собой на борт, однако Монтгомери не понимает, как в таком случае сотрудники досмотра могли пропустить ее с пистолетом.

В марте 2017 года американская путешественница случайно принесла в аэропорт заряженный револьвер. Досматривавшие ее перед посадкой сотрудники не заметили оружия и допустили туристку к рейсу.

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