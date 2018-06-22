Автомобилисты устроили ожесточенную битву с ломами посреди трассы - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео драки, которую автомобилисты устроили прямо посреди трассы. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля равняется с грузовиком. Машины останавливаются на светофоре. Мужчина выходит из салона легковушки, берет лом и разбивает зеркало бокового вида у грузовика. Его водитель также выскакивает на улицу и ломом начинает крушить автомобиль своего оппонента. Чем закончился конфликт, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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