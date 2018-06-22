Автомобилисты устроили ожесточенную битву с ломами посреди трассы - ВИДЕО

22 июня 2018 16:25

В Сети набирает популярность видео драки, которую автомобилисты устроили прямо посреди трассы. На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля равняется с грузовиком. Машины останавливаются на светофоре. Мужчина выходит из салона легковушки, берет лом и разбивает зеркало бокового вида у грузовика. Его водитель также выскакивает на улицу и ломом начинает крушить автомобиль своего оппонента. Чем закончился конфликт, неизвестно, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook. 

Нажмите на видео для просмотра:
Автомобилисты устроили ожесточенную битву с ломами посреди трассы

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az