Воришка в стиле Майкла Джексона украл из магазина колбасу и бутылку водки - ВИДЕО

Камеры аидеонаблюдения, установленные в продуктовом магазине Краснодара, сняли необычного вора. Молодой человек в красной майке и с рюкзаком внезапно пустился в пляс. Во время танцев он сперва стащил из холодильника колбасу, а потом спрятал в штанах бутылку водки, передает Day.Az.

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