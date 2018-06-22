Воришка в стиле Майкла Джексона украл из магазина колбасу и бутылку водки - ВИДЕО
22 июня 2018 17:44 190
Камеры аидеонаблюдения, установленные в продуктовом магазине Краснодара, сняли необычного вора. Молодой человек в красной майке и с рюкзаком внезапно пустился в пляс. Во время танцев он сперва стащил из холодильника колбасу, а потом спрятал в штанах бутылку водки, передает Day.Az.
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