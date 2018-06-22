Россия может ввести дополнительные пошлины на автомобили из США

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в ответ на действия США Россия рассматривает вариант введения доппошлин в отношении легковых автомобилей, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Рассматривается, легковые автомобили рассматриваются", - сказал Орешкин.

По данным МЭР, импорт в Россию из США легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, за январь-апрель составил 287,5 миллиона долларов (7,6% от общего импорта из США), по итогам 2017 года - 837,2 миллиона долларов.