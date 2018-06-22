Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

22 июня 2018 19:33

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 20% на импорт автомобилей из стран ЕС. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем твите американский президент вновь возмутился пошлинами и торговыми тарифами, накладываемыми на США европейскими компаниями.

"Если эти тарифы и барьеры не будут разбиты и сняты, то мы введем пошлины в 20% на все автомобили, импортируемые в США. Стройте их здесь!" - подчеркнул Трамп.

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