Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в 20% на импорт автомобилей из стран ЕС. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своем твите американский президент вновь возмутился пошлинами и торговыми тарифами, накладываемыми на США европейскими компаниями.

"Если эти тарифы и барьеры не будут разбиты и сняты, то мы введем пошлины в 20% на все автомобили, импортируемые в США. Стройте их здесь!" - подчеркнул Трамп.