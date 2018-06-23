В Иране обнаружены следы древней цивилизации

Археологи обнаружили остатки древней цивилизации на юге Ирана в провинции Бушер.

Местные жители нашли несколько старинных артефактов в песках близ портового города Дейлам и вызвали специалистов Организации культурного наследия, ремесел и туризма ИРИ. В результате археологи раскопали городище в районе Тахмачи. Об этом сообщило во вторник агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Культурный объект состоит из множества холмов высотой до шести метров, расположенных на пустынной равнине. На склонах холмов в результате раскопок были найдены предметы керамической посуды бежевого цвета, покрытые росписью коричневых, темно-зеленых и черных тонов. Также ученые нашли каменные стулья и человеческие останки.

Ранее в прошлом году в той же провинции были найдены керамические изделия, относящиеся к культуре Бакун. Главным образом ее расцвет произошел в V-IV тысячелетиях до нашей эры на территориях, которые ныне относятся к соседней провинции Фарс. Учитывая нынешнюю находку, ученые склонны полагать, что культура Бакун - часть цивилизации, существовавшей у источников пресной воды в прибрежных районах Персидского залива в V тысячелетии до н.э.

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