Террористы возмутились убийством террориста террористами

Боевики террористической группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена во многих странах) похитили охранника главаря другой группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (создана на базе запрещенной в ряде стран "Джабхат ан-Нусры") и казнили его. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Боевики "ИГ" опубликовали видео с пленным Абу Юсуфом Хальфаем. Его тело позже было найдено в районе города Хан-Шехун в провинции Идлиб.

Видеозапись возмутила главарей идлибских банд, отмечают авторы канала. Боевики недовольны тем, что "ИГ" открыто действует в провинции, несмотря на принятые меры. Один из главарей призвал группировки сплотиться, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Северо-запад провинции Идлиб остается под контролем различных группировок, в отличие от западных и центральных районов Сирии. Кроме того, в регионе все еще продолжаются столкновения. На начало 2018 года именно Идлиб был самым мощным форпостом террористов на территории страны.

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