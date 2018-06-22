Германия выступила за политическое решение в Сирии

Германия стремится найти политическое решение сирийского кризиса для обеспечения возвращения беженцев домой, заявила в Бейруте канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Меркель 21 июня прибыла в Бейрут из Иордании с официальным визитом. Намечены переговоры немецкой делегации с руководством Ливана по ситуации в регионе и сирийским беженцам, а также по развитию экономических отношений между Германией и Ливаном.

Как отметила на пресс-конференции канцлер ФРГ, Германия подтверждает свои обязательства относительно предоставления помощи Ливану согласно договоренностям, достигнутым на конференции "Кедр" в Париже.

"Германия взяла на себя обязательства по поддержке и помощи Ливану... Мы хотим помочь в достижении политического решения в Сирии, чтобы обеспечить возвращение беженцев", - сказала Меркель.

Она добавила, что целью является "укрепление экономических отношений между Ливаном и Германией", отметив что конференция "Кедр", прошедшая в апреле в Париже, является "важной основой данного сотрудничества, и обещанное необходимо выполнить".

Меркель подчеркнула, что Германия поможет исполнению обязательств, данных Ливану, и будет придерживаться всех достигнутых договоренностей на конференции "Кедр". "Ливан является отличной отправной точкой для экономических проектов в регионе", - сказала канцлер ФРГ.

Харири в свою очередь заявил, что визит Меркель в Ливан своевременен, и это говорит о серьезном отношении Германии к развитию Ливана политически и экономически.

Ливанский премьер поблагодарил Меркель за значительную оказываемую помощь его стране, особенно в рамках гуманитарной помощи, которая снижает степень давления на Ливан от наплыва сирийских беженцев.

"Единственное и неизменное решение для сирийских беженцев - это безопасное возвращение беженцев на свою родину... Тема беженцев - вопрос человечности, и если мы не будем им заниматься таким образом, то получится, что мы утратили свою человечность. На нас, как на руководителях государств, лежит обязательство в отношении беженцев, и мы придерживаемся их безопасному и достойному возвращению", - сказал Харири.

Премьер напомнил, что ливанцы больше не могут выдерживать такое большое количество беженцев без подпитки экономики Ливана, которая откроет возможности для трудоустройства и поддержки частного сектора, что в свою очередь стабилизирует экономическую обстановку в стране и снизит степень напряженности.

Харири в ходе пресс-конференции также отметил, что Ливан соблюдал и будет соблюдать резолюцию 1701 СБ ООН, принятую после окончания войны с Израилем в 2006 году и поблагодарил Германию за участие ее контингента в составе временных сил ООН (ЮНИФИЛ) в южном Ливане и за поддержку специального трибунала по Ливану, который расследует убийство бывшего премьер министра страны Рафика Харири (отца Саада Харири).