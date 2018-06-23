Самолет ВВС США разбился в ходе учебного полета
23 июня 2018 08:48 178
Легкий штурмовик A-29 Super Tucano американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико в ходе учебного полета. Об этом говорится в сообщении авиабазы Холломан.
Инцидент произошел утром 22 июня примерно в 100 км от авиабазы. На борту самолета находились два пилота, один из них получил травмы легкой степени тяжести, информация о втором на данный момент отсутствует, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Крушение в настоящий момент расследуется, к настоящему моменту причина не установлена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следующий запланированный тренировочный полет отменен.
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