Салах стал почетным гражданином Чечни

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чеченской Республики. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Рамзан Кадыров, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, соответствующий указ был подписан сегодня ночью. "На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание!", - отметил Кадыров.

Глава республики также выразил надежду, что со временем чеченский футбольный клуб "Ахмад" и сборная Египта проведут товарищеский матч в Грозном.

Салах выступает за английский "Ливерпуль" с 2017 года. В апреле 2018-го он получил награду лучшего игрока Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2017/18.

19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира. Мировое первенство продлится до 15 июля.