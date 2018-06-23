Джейме Ланнистер назвал самую ужасную сцену в "Игре престолов" - ВИДЕО

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в телесаге "Игра престолов", поведал Variety о самой ужасной для него сцене в сериале. Это приношение в жертву ребенка в угоду Красной жрице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Речь идет об эпизоде, в котором жрица Мелиссандра заживо сжигает принцессу Ширен - дочь Станниса Баратеона - ради победы в битве.

Также актер считает жуткой сцену кормления 10-летнего мальчика грудью (речь идет о Лизе Аррен и ее сыне). По словам Костера-Вальдау, по ощущениям это было дико и неправильно.

Напомним, сейчас подходят к концу съемки последнего сезона культового сериала, который выйдет на экраны в 2019 году.

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