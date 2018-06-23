Израиль сократил участие в Совете по правам человека ООН
23 июня 2018 09:48 140
Израиль временно понизил свою активность в Совете по правам человек ООН. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
По их словам, Израиль решил "сократить" свое участие в работе органа, чтобы поддержать решение США выйти из СПЧ ООН. Пресс-секретарь органа подтвердил, что в пятницу, 22 июня, представитель Израиля не участвовал в заседании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что страна не входит в состав СПЧ, однако наряду с другими государствами выступает в роли наблюдателя.
МИД Израиля отказался комментировать информацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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