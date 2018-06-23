Европу раздирают противоречия по вопросу миграции

Италия снова отказалась принимать людей на своей земле. Теперь более 200 мигрантов стали заложниками европейского спора о беженцах. На этот раз новое правительство пошло дальше: оно не просто требует от команды не входить в ее порт, но и угрожает конфискацией судов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

"Лайфлайн" и "Зеефукс" - два судна, которые принадлежат немецкой неправительственной организации, которая тоже называется "Лайфлайн". На борту первого находятся более 200 мигрантов. Италия заявляет: раз организация немецкая, пусть и принимает людей Германия. Ну, или Голландия, поскольку ходят оба судна под флагом Нидерландов. Более того, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил спасателей в том, что те взяли мигрантов на борт, нарушив законные требования властей, и теперь грозит конфискацией судов.

"Что они сделали, эти негодяи? Подвергая риску мигрантов на шлюпках, игнорировали итальянские и ливийские власти, вмешались, чтобы посадить на борт этих людей, хотя для них это человеческое мясо. Думаете, они просто делают добро? Они делают это из собственных интересов", - уверен министр.

Есть ощущение, что ситуация повторяется: две недели назад Италия отказалась принять судно "Аквариус", на борту которого были более 600 беженцев. Тогда Сальвини заявил, что его страна начинает говорить "нет" контрабанде людей и бизнесу незаконной миграции. В итоге "Аквариус" приняла Испания, а президент Франции Эммануэль Макрон пообещал приютить часть беженцев и раскритиковал Сальвини, сказав, что политика популизма распространяется по Европе как проказа.

Тот над ответом думал недолго. "Есть такой персонаж - в костюме и галстуке. Макрон, который говорит: "А! Итальянцы плохие!" Но в то же время он не впускает тысячи женщин и детей на франко-итальянской границе в Вентимилье. ХорОш! Он должен доказать на деле, насколько велико сердце французов. Пусть примет 600 000 мигрантов, которые прибыли в Италию за последние годы, и покажет, как он хорош и щедр", - парировал Маттео Сальвини. А в недавнем интервью журналу "Шпигель" он и вовсе заявил, что миграционный кризис окончательно поставит крест на существовании единой Европы.

И надо сказать, что если публично европейские лидеры не согласны с Сальвини, то многие чиновники ЕС его претензии считают вполне обоснованными. Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос напомнил: "Если говорить о поиске и спасении мигрантов, Италия давно взяла на себя гораздо большую ответственность, чем ее соседи. Они правы, призывая к переменам. Но односторонние меры - это не ответ. Мало того, что они не будут работать - они еще нанесут ущерб всему, что Европейский союз построил за последние 60 лет. И больше всего - свободному передвижению в Шенгенской зоне. Ответом могут стать общеевропейские решения".

И вырабатывают эти решения лидеры Франции, Германии и Италии. На этой неделе Джузеппе Конте встретился с Ангелой Меркель, а затем с Эмманулем Макроном. К последнему, кстати, едет новый премьер Испании Педро Санчес. Цель этих встреч одна: выработать общую позицию по миграционному вопросу. Ее будут активно обсуждать на экстренном совещании в это воскресенье.

Правда, ее уже бойкотировали Польша, Чехия, Словакия и Венгрия, которые заявили, что не будут принимать мигрантов, независимо от того, что решат другие страны. Кульминацией всей этой истории, похоже, станет саммит ЕС, которые стартует уже 27 июня.