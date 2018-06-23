Самое нелепое опрокидывание автомобиля попало на камеры - ВИДЕО

Водителю Mercedes-Benz удивительным образом удалось перевернуть свой дорогостоящий кроссовер на круговом перекрестке, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Опрокинуть авто на небольших скоростях довольно сложно. Особенно на крышу. Тем не менее, некоторым удается и такое.

Посмотрите хотя бы на этот водителя Mercedes-Benz GLE 63 AMG Coupe. Удивительным образом ему удалось перевернуть свой дорогостоящий кроссовер на круговом перекрестке, двигаясь при этом абсолютно неспешно.

Справедливости ради стоит отметить, что кроссоверы все же склонны к опрокидыванию. Такие машины довольно высокие и при резких маневрах на сухом асфальте проявляют сильную неустойчивость. Рывок рулем, глубокий крен - и конфуза не избежать.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

