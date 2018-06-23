Оппозиция в Черногории назвала сроки совместного с НАТО разоружения

Совместное с НАТО уничтожение 400 тонн различного оружия на территории Черногории состоится до середины следующего года, заявил лидер оппозиционной партии "Настоящая Черногория" и экс-кандидат в президенты Марко Милачич, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ в Подгорице со ссылкой на министерство обороны сообщили, что Великобритания и несколько других стран-членов НАТО готовы выделить около 700 тысяч евро на уничтожение излишков вооружения в Черногории.

"Согласно имеющейся информации, речь идет об уничтожении оружия, которое до сих пор не могло быть утилизировано, срок - до середины следующего года. Судя по всему, это подводные торпеды и морские мины, которые остались со времен Югославской народной армии", - заявил Милачич.

По данным оппозиционного лидера, в настоящее время нет информации, что кроме излишков оружия Черногории на территории республики возможно уничтожение вооружений или военных отходов других государств-членов НАТО.

"Но, имея в виду степень услужливости властей в Подгорице, никого не удивило бы, если такая договоренность уже была заключена. Так как в таком случае территория Черногории могла бы быть использована и для уничтожения радиоактивных отходов НАТО, уверен, что это было бы потенциально вредно для окружающей среды и здоровья людей в Черногории", - отметил политик.

Ранее черногорское правительство приняло решение о создании на горном массиве Синяевина в центре страны полигона для стрельб вооруженных сил. Местные жители, часть оппозиции и НПО выражают протест, так как предполагают, что на полигоне будут проводиться стрельбы и уничтожение боеприпасов НАТО, вредных для окружающей среды, сельского хозяйства и туризма. В конце мая министр обороны Предраг Бошкович заверил сограждан, что такая утилизация или уничтожение излишков вооружения "не планируются ни на Синяевине, ни где бы то ни было в Черногории".

В 2007 году правительство республики начало совместно с Программой развития ООН (UNDP) и ОБСЕ проект демилитаризации MONDEM. Согласно официальной информации UNDP, в рамках проекта до конца 2017 года были утилизированы 128 тонн токсичного ракетного топлива, более 25 тонн составляющих веществ для напалма и свыше тысячи единиц тяжелого вооружения, включая 61 танк, бронетранспортеры и артиллерийские орудия, а также несколько тысяч тонн боеприпасов.



