Самый дорогой молочный коктейль попал в Книгу рекордов Гиннеса - ВИДЕО

Ресторан "Serendipity" (Нью-Йорк, США) предлагает своим посетителям попробовать сладкую новинку, которая является настолько роскошной, что попала в Книгу рекордов Гиннеса, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Этот молочный коктейль обойдётся любителям сладкого в 100 долларов, и некоторые пользователи интернета шутят, что не повезёт тем родителям, чьи дети в ресторане начнут канючить, выпрашивая такой десерт.

Шеф-повар Джо Кальдероне тщательно продумывал рецепт коктейля, подбирая для него изысканные ингредиенты. Прежде всего, это молоко джерсийских коров, славящееся своей жирностью. Плюс таитянское ванильное мороженое, в которое добавляется вяленая на солнце ваниль и мадагаскарские ванильные бобы, отличающиеся особенно богатым вкусом. Для украшения используется крем, сделанный из венесуэльского какао, пьемонтского фундука, тростникового сахара и свежего ослиного молока.

Не стоит также забывать о 23 каратах съедобного золота и о стаканчике, в котором подаётся лакомство - это настоящее произведение искусства, украшенное кристаллами Swarovski.

Повар добавил, что для него является большой честью тот факт, что его творение признано рекордным. Впрочем, уникальный рецепт он разрабатывал не ради каких-то достижений, а только для того, чтобы самые требовательные гурманы наслаждались каждой каплей этого потрясающего коктейля.

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