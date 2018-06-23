Ожесточенная схватка стада бегемотов и акулы попала на камеры - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, снятое одним из очевидцев ожесточенной схватки бегемотов и акулы. Кадры были опубликованы на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В ролике видно, как семейство бегемотов отдыхает в воде, в то время как рядом с ними внезапно появляется акула. Млекопитающие явно начинают нервничать, после чего по очереди пытаются атаковать незваного гостя.

"Обычно местонахождение бегемотов привлекает много рыбы. Та, в свою очередь, может привлечь акул, которые ищут легкую добычу. Однако видимость в такой воде минимальная, что, вероятнее всего, и дезориентировало акулу", - говорится в подписи к видео.

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По словам автора видео, акула оказалась быстрее бегемотов, что в буквальном смысле спасло ей жизнь.

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