Люди прыгнули из окна девятого этажа в Томске, спасаясь от пожара - ВИДЕО

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона трагический момент, произошедший в Томске в ночь на субботу, 23 июня, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

В спасательные службы поступил сигнал о возгорании в жилом доме по улице Ивана Черных. Прибывшие пожарные приступили к тушению и спасению людей - им удалось вывести из квартир восемь человек по лестницам, и еще шесть - при помощи специальной техники через окна.

По данным местных СМИ, до приезда экстренных служб два человека прыгнули из квартиры на девятом этаже, спасаясь от огня.

Женщина получила травмы и погибла, мужчина госпитализирован. Еще один погибший обнаружен в сгоревшей квартире.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

