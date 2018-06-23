Страны ОПЕК решили нарастить добычу нефти
23 июня 2018 12:27 184
Страны ОПЕК одобрили повышение лимита добычи нефти до 1 миллиона баррелей в сутки. Такая мера принята сегодня в рамках соглашения ОПЕК+ на заседании в Вене, передает Day.Az со ссылкой на Росбалт.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех уточнил, что фактически совокупный рост добычи составит 600 тыс. баррелей в сутки. По его словам, несколько членов ОПЕК "не способны поднять производство", передает Bloomberg.
Ранее сообщалось, что на данный момент проблемы с добычей нефти могут возникнуть у Венесуэлы, которая переживает экономический кризис.
Кроме того, сегодня в организацию приняли нового члена - Республику Конго.
Следующее заседание ОПЕК решено провести 3 декабря в Вене.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!