В Китае за наркопреступления казнили десять человек
23 июня 2018 13:12 145
Суд города Шаньвэй в провинции Гуандун на юге Китая в воскресенье приговорил к смертной казни десять подсудимых, обвиняемых в совершении наркопреступлений, приговор был приведён в действие в этот же день, следует из заявления суда, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что подсудимые обвинялись в производстве, торговле и перевозке наркотиков.
"После публичного оглашения приговора приговоренных по конвоем отвели на место казни для исполнения приговора" - говорится в сообщении суда.
Смертная казнь в Китае предусматривается по нескольким десяткам статей Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев - за незаконный оборот наркотиков.
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