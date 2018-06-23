Президент Румынии намерен баллотироваться на второй срок
23 июня 2018 15:30 195
Президент Румынии Клаус Йоханнис завил, что намерен баллотироваться на второй срок, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Я принял важное решение и хочу сообщить о нем сейчас, этим прекрасным утром. Я твердо решил претендовать на новый мандат президента Румынии", - сказал Йоханнис в субботу журналистам.
Заявление было сделано в Национальном колледже "Самуэль фон Брукенталь", куда Йоханнис пришел, чтобы принять участие во встрече выпускников.
Йоханнис стал президентом Румынии в декабре 2014 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!