Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти

Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки в рамках сделки, сообщил журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да. Все согласились с ним... Будет 1 миллион баррелей", - сказал он, отвечая на вопрос, было ли решение, принятое странами ОПЕК+, аналогичным вчерашнему решению.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос был рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры стран ОПЕК разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Озвученные ими оценки фактического роста добычи ОПЕК+ варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.