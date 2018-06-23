У побережья Испании спасли почти 570 мигрантов
23 июня 2018 17:17 193
По меньшей мере 569 мигрантов были спасены в водах у испанского побережья. Об этом сообщила в субботу Служба спасения и безопасности на море пиренейского королевства, передает ТАСС.
По ее информации, операции прошли в течение дня в море Альборан, Гибралтарском проливе и в районе Канарских островов. Большинство нелегалов были доставлены в порт Тарифы (автономное сообщество Андалусия).
В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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