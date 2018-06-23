Россию пригласили в ОПЕК

23 июня 2018 18:40

ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем в организации, сообщил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы пригласили Россию присоединиться (к ОПЕК - ред.) в качестве наблюдателя. Мы думаем, она рассматривает это предложение, и с нетерпением ждем от нее официальной заявки. Могу заверить вас, все члены ОПЕК будут рады, если Россия официально станет частью семьи ОПЕК", - сказал он.

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