Запущен обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко на обновленном стадионе "Динамо" в Минске запустил обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на БелТА, глава государства нажал на кнопку, после чего на светодиодных экранах начался обратный отсчет времени до старта церемонии открытия II Европейских игр.

Запуск сопровождался пиротехническим эффектом в небе и в чаше стадиона. Как отметил в своем выступлении Александр Лукашенко, в 2019 году стадион станет сердцем II Европейских игр - грандиозного события для Беларуси и всей мировой общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по легкой атлетике.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол.

Эксперты Европейских олимпийских комитетов высоко оценили готовность Минска за год до старта состязаний. Программа соревнований предстоящего форума практически сформирована. Будут разыграны более 200 комплектов наград, а соревнования по 10 видам спорта будут отборочными на Олимпийские игры в Токио.

Отметим, что первые Евроигры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку.