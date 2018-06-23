Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
23 июня 2018 22:08 197
Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом, как передает ТАСС, американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, опубликованном в субботу.
Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он президенту КНДР, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия".
"Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", - отметил президент США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 июня 18:47 502
Запущен обратный отсчет времени до открытия II Европейских игр
23 июня 18:40 329
Россию пригласили в ОПЕК
23 июня 17:17 285
У побережья Испании спасли почти 570 мигрантов
23 июня 16:57 338
Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти
23 июня 16:30 399
Сирийская армия отразила атаку крупных сил "ан-Нусры"
23 июня 15:30 262
Президент Румынии намерен баллотироваться на второй срок
23 июня 23:01
ЧМ-2018: Мексика в шаге от плей-офф
23 июня 22:08
Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну
23 июня 20:52
Азербайджанские гимнасты остались довольны выступлениями
23 июня 20:13
В Баку запустили акцию "Письмо солдату" - ФОТО
23 июня 19:45
Скончался министр оборонной промышленности Азербайджана
23 июня 18:40
Россию пригласили в ОПЕК
23 июня 18:20
Истребители F-16 ВВС Турции уже в Баку - ФОТО
-
23 Июн. 09:22 7 909
-
23 Июн. 05:09 6 797
-
23 Июн. 11:46 4 887
-
23 Июн. 13:30 4 616
-
23 Июн. 10:10 3 178