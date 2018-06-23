Трамп заявил, что доверяет Ким Чен Ыну

23 июня 2018 22:08

Президент США Дональд Трамп доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом, как передает ТАСС, американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN, опубликованном в субботу.

Отвечая на вопрос ведущего, доверяет ли он президенту КНДР, Трамп сказал: "Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения [с Ким Чен Ыном], между нами возникла хорошая химия".

 

"Я считаю, что он хочет сделать что-то для своей страны, может быть, для своей семьи или для себя, но он хочет сделать правильную вещь", - отметил президент США.

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