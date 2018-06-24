Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей

24 июня 2018 07:06

Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами, передает РИА Новости.

Судя по кадрам, которые в прямом эфире передают арабские спутниковые телеканалы из крупнейших городов Саудовской Аравии, десятки женщин с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля, выехали на своих машинах на улицу.

 

В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня. К этому дню, по словам властей страны должны были быть закончены все приготовления.

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