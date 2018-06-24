Саудовские женщины впервые в истории королевства сели за руль автомобилей
Саудовские женщины в воскресенье утром массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу разрешения короля, позволяющего им впервые самим управлять транспортными средствами, передает РИА Новости.
Судя по кадрам, которые в прямом эфире передают арабские спутниковые телеканалы из крупнейших городов Саудовской Аравии, десятки женщин с первых минут вступления в силу разрешения на управление автомобиля, выехали на своих машинах на улицу.
В сентябре прошлого года король Саудовской Аравии выпустил указ, впервые разрешающий женщинам водить автомобили. Саудовская Аравия являлась единственной страной в мире, где действовал запрет на вождение автомобиля женщинами. Указ вступил в силу 24 июня. К этому дню, по словам властей страны должны были быть закончены все приготовления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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