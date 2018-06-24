В Анкаре в день выборов усилят меры безопасности

Безопасность в Анкаре в день президентских и парламентских выборов будут обеспечивать 16 тысяч сотрудников полиции, сообщают турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Анкара поделена на три избирательных округа, и граждане будут голосовать на 11392 избирательных участках.

Также для поддержания безопасности будут задействованы 40 единиц полицейской спецтехники, 35 бронеавтомобилей, вертолеты и дроны.

Отметим, что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции состоятся и парламентские выборы.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.