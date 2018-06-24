В Анкаре поймали 11 членов РПК, готовивших провокации на выборах

Силовики в турецкой столице Анкаре в субботу задержали 11 членов считающейся в стране террористической "Рабочей партии Курдистана" (РПК), подозреваемых в подготовке провокаций на президентских и парламентских выборах в воскресенье, сообщает государственное агентство Anadolu.

По данным агентства, в ходе операции антитеррористического управления по безопасности Анкары в субботу были задержаны 11 членов РПК. Сообщается, что они "обсуждали подготовку провокаций" в составе группы. Деталей относительно характера готовившихся акций не приводится, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мера пресечения в отношении задержанных пока не выбрана, отмечает агентство.