Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по миграции

Главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье на неформальную встречу в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать продолжающийся три года миграционный кризис, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Экстренный мини-саммит созвал глава Еврокомиссии. В нем примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии - стран, на которые приходится основная тяжесть приема и размещения мигрантов.

Бойкот саммиту объявили Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, которые недавно подтвердили свое намерение бороться против любых схем перераспределения мигрантов между странами.

Еврокомиссия не стала объявлять, о чем именно лидеры ЕС намерены говорить. Однако есть информация, что они обсудят реформу Дублинского соглашения; оно предусматривает, что ответственность за рассмотрение вопроса о предоставлении убежища ложится на то государство ЕС, чью границу изначально пересек мигрант, то есть в основном на южные и юго-восточные.

Хотя число прибывающих мигрантов после 2015 года сокращалось ежегодно, сама миграционная проблема продолжает стоять предельно остро, поскольку в ЕС не смогли найти решения по высылке или переселению сотен тысяч мигрантов, которые уже находятся в пограничных странах, сообщает ТАСС.