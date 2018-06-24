В Мексике во время матча чемпионата по футболу убили 6 человек
24 июня 2018 09:53 131
Шесть человек были убиты в субботу в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время просмотра матча c участием национальной сборной и команды Южной Кореи в рамках чемпионата мира по футболу в России, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Перед началом игры в частном доме в Мексике на просмотр игры собрались семь мужчин. Когда она началась, в дом ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В итоге на месте убиты шесть человек, один ранен. Чуть позднее в этом же городе, который когда-то считался самым криминальным в мире, в парикмахерской были убиты пять человек, сообщает РИА Новости.
Игра чемпионата проходила на "Ростов Арене"; в итоге Мексика выиграла у Южной Кореи со счетом 2:1.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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