Более 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями на границе США
24 июня 2018 09:45 128
В министерстве внутренней безопасности США заявили, что 520 детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие сутки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Однако, как отмечается, некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить их степень родства с предполагаемыми родственниками.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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