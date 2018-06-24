Более 500 детей-мигрантов воссоединились с семьями на границе США

В министерстве внутренней безопасности США заявили, что 520 детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями на границе страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, власти США намерены воссоединить с родителями еще 24 ребенка в ближайшие сутки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Однако, как отмечается, некоторые дети не смогут вернуться к родителям из-за того, что нельзя определить их степень родства с предполагаемыми родственниками.