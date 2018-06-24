У самолета, летевшего из России в Турцию, отказал двигатель

Летевший из Новосибирска в турецкую Анталью самолет, на борту которого были почти 200 человек, совершил аварийную посадку в западном казахстанском городе Атырау из-за отказа двигателя, сообщили РИА Новости со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, передает Day.Az.

В сообщении комитета отмечается, что утром в воскресенье от воздушного судна Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines, следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия, поступило сообщение об отказе двигателя.

"Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", - сообщили в ведомстве, добавив, что борт, на котором находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа, благополучно приземлился в Казахстане.